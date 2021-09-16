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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları23,4024,50-4,49Koza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
RTA Laboratuvarları23,4024,50-4,49
Koza Madencilik14,9015,60-4,49
Koza Altın94,8598,75-3,95
Odaş Elektrik1,391,44-3,47
Global Yatırım Holding2,112,18-3,21
Alkim Kimya14,6915,16-3,10
Erbosan119,70123,40-3,00
İpek Doğal Enerji11,7712,11-2,81
Logo Yazılım40,6641,80-2,73
Vestel Beyaz Eşya49,0850,40-2,62
Verusa Holding49,9251,25-2,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,476,64-2,56
Hektaş8,208,41-2,50
Çimsa26,0826,74-2,47
Nuh Çimento33,2034,00-2,35
İhlas Gayrimenkul0,900,92-2,17
Torunlar GMYO3,683,76-2,13
Türk Traktör156,90160,30-2,12
Tofaş Oto Fabrikası47,1248,10-2,04
Selçuk Ecza Deposu8,748,92-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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