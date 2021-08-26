Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo Yazılım40,2238,843,55Aksa Enerji14,6014,133,33Türk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|40,22
|38,84
|3,55
|Aksa Enerji
|14,60
|14,13
|3,33
|Türk Hava Yolları
|12,79
|12,50
|2,32
|Enka İnşaat
|10,44
|10,21
|2,25
|Koza Madencilik
|15,78
|15,48
|1,94
|Aksa
|19,40
|19,12
|1,46
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|6,17
|1,46
|Sabancı Holding
|10,29
|10,17
|1,18
|Hedef Girişim
|2,66
|2,63
|1,14
|Borusan Yatırım Pazarlama
|445,00
|441,00
|0,91
|Bim Mağazalar
|73,60
|73,05
|0,75
|Jantsa Jant Sanayi
|67,25
|66,80
|0,67
|Torunlar GMYO
|4,02
|4,00
|0,50
|İpek Doğal Enerji
|12,22
|12,16
|0,49
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,74
|13,68
|0,44
|Coca Cola İçecek
|86,10
|85,75
|0,41
|Çemtaş
|13,48
|13,43
|0,37
|Hektaş
|8,34
|8,31
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,06
|39,92
|0,35
|Pegasus
|72,05
|71,80
|0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500