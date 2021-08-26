Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo Yazılım40,2238,843,55Aksa Enerji14,6014,133,33Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım40,2238,843,55
Aksa Enerji14,6014,133,33
Türk Hava Yolları12,7912,502,32
Enka İnşaat10,4410,212,25
Koza Madencilik15,7815,481,94
Aksa19,4019,121,46
İndeks Bilgisayar6,266,171,46
Sabancı Holding10,2910,171,18
Hedef Girişim2,662,631,14
Borusan Yatırım Pazarlama445,00441,000,91
Bim Mağazalar73,6073,050,75
Jantsa Jant Sanayi67,2566,800,67
Torunlar GMYO4,024,000,50
İpek Doğal Enerji12,2212,160,49
İş Yatırım Menkul Değerler13,7413,680,44
Coca Cola İçecek86,1085,750,41
Çemtaş13,4813,430,37
Hektaş8,348,310,36
Tofaş Oto Fabrikası40,0639,920,35
Pegasus72,0571,800,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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