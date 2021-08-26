Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo Yazılım40,2238,843,55Aksa Enerji14,6014,133,33Türk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 40,22 38,84 3,55 Aksa Enerji 14,60 14,13 3,33 Türk Hava Yolları 12,79 12,50 2,32 Enka İnşaat 10,44 10,21 2,25 Koza Madencilik 15,78 15,48 1,94 Aksa 19,40 19,12 1,46 İndeks Bilgisayar 6,26 6,17 1,46 Sabancı Holding 10,29 10,17 1,18 Hedef Girişim 2,66 2,63 1,14 Borusan Yatırım Pazarlama 445,00 441,00 0,91 Bim Mağazalar 73,60 73,05 0,75 Jantsa Jant Sanayi 67,25 66,80 0,67 Torunlar GMYO 4,02 4,00 0,50 İpek Doğal Enerji 12,22 12,16 0,49 İş Yatırım Menkul Değerler 13,74 13,68 0,44 Coca Cola İçecek 86,10 85,75 0,41 Çemtaş 13,48 13,43 0,37 Hektaş 8,34 8,31 0,36 Tofaş Oto Fabrikası 40,06 39,92 0,35 Pegasus 72,05 71,80 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık