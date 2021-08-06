Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hedef Girişim2,712,84-4,58İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hedef Girişim 2,71 2,84 -4,58 İş Fin.Kir. 3,11 3,24 -4,01 Çemaş Döküm 1,31 1,36 -3,68 Esenboğa Elektrik 30,20 31,02 -2,64 Torunlar GMYO 3,49 3,57 -2,24 Galatasaray Sportif 3,72 3,80 -2,11 MLP Sağlık 24,40 24,92 -2,09 İpek Doğal Enerji 11,95 12,20 -2,05 Koza Madencilik 13,92 14,18 -1,83 Ford Otosan 177,30 180,40 -1,72 Deva Holding 25,86 26,30 -1,67 Zorlu Enerji 1,78 1,81 -1,66 Koza Altın 107,70 109,50 -1,64 Akbank 5,43 5,52 -1,63 Selçuk Ecza Deposu 8,62 8,76 -1,60 İndeks Bilgisayar 6,34 6,44 -1,55 Logo Yazılım 37,66 38,24 -1,52 Net Holding 3,93 3,99 -1,50 Odaş Elektrik 1,37 1,39 -1,44 Coca Cola İçecek 86,30 87,50 -1,37 ?????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ?????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi