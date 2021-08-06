Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hedef Girişim2,712,84-4,58İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hedef Girişim
|2,71
|2,84
|-4,58
|İş Fin.Kir.
|3,11
|3,24
|-4,01
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,36
|-3,68
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|31,02
|-2,64
|Torunlar GMYO
|3,49
|3,57
|-2,24
|Galatasaray Sportif
|3,72
|3,80
|-2,11
|MLP Sağlık
|24,40
|24,92
|-2,09
|İpek Doğal Enerji
|11,95
|12,20
|-2,05
|Koza Madencilik
|13,92
|14,18
|-1,83
|Ford Otosan
|177,30
|180,40
|-1,72
|Deva Holding
|25,86
|26,30
|-1,67
|Zorlu Enerji
|1,78
|1,81
|-1,66
|Koza Altın
|107,70
|109,50
|-1,64
|Akbank
|5,43
|5,52
|-1,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|8,76
|-1,60
|İndeks Bilgisayar
|6,34
|6,44
|-1,55
|Logo Yazılım
|37,66
|38,24
|-1,52
|Net Holding
|3,93
|3,99
|-1,50
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,39
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|86,30
|87,50
|-1,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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