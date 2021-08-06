Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hedef Girişim2,712,84-4,58İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hedef Girişim2,712,84-4,58
İş Fin.Kir.3,113,24-4,01
Çemaş Döküm1,311,36-3,68
Esenboğa Elektrik30,2031,02-2,64
Torunlar GMYO3,493,57-2,24
Galatasaray Sportif3,723,80-2,11
MLP Sağlık24,4024,92-2,09
İpek Doğal Enerji11,9512,20-2,05
Koza Madencilik13,9214,18-1,83
Ford Otosan177,30180,40-1,72
Deva Holding25,8626,30-1,67
Zorlu Enerji1,781,81-1,66
Koza Altın107,70109,50-1,64
Akbank5,435,52-1,63
Selçuk Ecza Deposu8,628,76-1,60
İndeks Bilgisayar6,346,44-1,55
Logo Yazılım37,6638,24-1,52
Net Holding3,933,99-1,50
Odaş Elektrik1,371,39-1,44
Coca Cola İçecek86,3087,50-1,37
?????????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:01:02. #1.16#

title