Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları21,9222,88-4,20Zorlu Enerji1,761,82-3,30Vestel...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|21,92
|22,88
|-4,20
|Zorlu Enerji
|1,76
|1,82
|-3,30
|Vestel Beyaz Eşya
|45,68
|47,00
|-2,81
|Selçuk Ecza Deposu
|8,25
|8,45
|-2,37
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,20
|-1,67
|Gübre Fabrik.
|49,04
|49,80
|-1,53
|Gözde Girişim
|5,23
|5,31
|-1,51
|Ülker Bisküvi
|19,72
|20,02
|-1,50
|Sasa Polyester
|29,10
|29,54
|-1,49
|Logo Yazılım
|36,80
|37,30
|-1,34
|Torunlar GMYO
|3,30
|3,34
|-1,20
|TAV Havalimanları
|22,58
|22,82
|-1,05
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,99
|-1,01
|Parsan
|27,78
|28,06
|-1,00
|Enka İnşaat
|9,25
|9,34
|-0,96
|Vestel
|31,58
|31,88
|-0,94
|Anadolu Efes
|21,90
|22,08
|-0,82
|T.S.K.B.
|1,22
|1,23
|-0,81
|Konya Çimento
|895,00
|902,20
|-0,80
|Akbank
|5,10
|5,14
|-0,78
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
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