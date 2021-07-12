Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|23,80
|25,30
|-5,92
|Parsan
|26,74
|28,14
|-4,98
|Karsan Otomotiv
|3,65
|3,84
|-4,95
|Jantsa Jant Sanayi
|71,70
|75,10
|-4,53
|SASA Polyester
|26,46
|27,68
|-4,41
|Ege Gübre
|165,40
|173,00
|-4,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,64
|38,26
|-4,23
|Nuh Çimento
|37,96
|39,58
|-4,09
|Kerevitaş Gıda
|4,25
|4,43
|-4,06
|Gübre Fabrikaları
|48,98
|50,90
|-3,77
|Zorlu Enerji
|1,80
|1,87
|-3,74
|İpek Doğal Enerji
|11,07
|11,49
|-3,66
|Borusan Yat.ırım Pazarlama
|275,50
|285,20
|-3,40
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,24
|13,70
|-3,36
|Koza Altın
|104,80
|108,40
|-3,32
|Otokar
|267,90
|277,10
|-3,32
|Aksa Enerji
|11,41
|11,80
|-3,31
|Ege Endüstri
|1.218,70
|1.260,00
|-3,28
|Tekfen Holding
|14,49
|14,98
|-3,27
|Vestel
|30,32
|31,34
|-3,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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