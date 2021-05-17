Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm1,341,39-3,60Kardemir (D)8,168,41-2,97Ereğli...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,34 1,39 -3,60 Kardemir (D) 8,16 8,41 -2,97 Ereğli Demir Çelik 19,43 19,99 -2,80 Tofaş Oto Fabrikası 28,86 29,56 -2,37 Bagfaş 24,98 25,54 -2,19 TAV Havalimanları 23,70 24,20 -2,07 Deva Holding 28,52 29,10 -1,99 Coca Cola İçecek 82,35 83,70 -1,61 Aksa Enerji 13,23 13,42 -1,42 Ford Otosan 174,50 177,00 -1,41 Türk Traktör 201,30 204,10 -1,37 Pegasus 84,30 85,40 -1,29 Kervan Gıda 16,70 16,89 -1,12 Kerevitaş Gıda 4,91 4,96 -1,01 Kartonsan 64,45 65,10 -1,00 Arçelik 32,30 32,62 -0,98 Bera Holding 29,86 30,08 -0,73 Net Holding 5,67 5,70 -0,53 Enerjisa Enerji 10,56 10,61 -0,47 Petkim 6,39 6,41 -0,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi