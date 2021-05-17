Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm1,341,39-3,60Kardemir (D)8,168,41-2,97Ereğli...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,39
|-3,60
|Kardemir (D)
|8,16
|8,41
|-2,97
|Ereğli Demir Çelik
|19,43
|19,99
|-2,80
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,86
|29,56
|-2,37
|Bagfaş
|24,98
|25,54
|-2,19
|TAV Havalimanları
|23,70
|24,20
|-2,07
|Deva Holding
|28,52
|29,10
|-1,99
|Coca Cola İçecek
|82,35
|83,70
|-1,61
|Aksa Enerji
|13,23
|13,42
|-1,42
|Ford Otosan
|174,50
|177,00
|-1,41
|Türk Traktör
|201,30
|204,10
|-1,37
|Pegasus
|84,30
|85,40
|-1,29
|Kervan Gıda
|16,70
|16,89
|-1,12
|Kerevitaş Gıda
|4,91
|4,96
|-1,01
|Kartonsan
|64,45
|65,10
|-1,00
|Arçelik
|32,30
|32,62
|-0,98
|Bera Holding
|29,86
|30,08
|-0,73
|Net Holding
|5,67
|5,70
|-0,53
|Enerjisa Enerji
|10,56
|10,61
|-0,47
|Petkim
|6,39
|6,41
|-0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500