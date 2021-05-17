Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm1,341,39-3,60Kardemir (D)8,168,41-2,97Ereğli...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,341,39-3,60
Kardemir (D)8,168,41-2,97
Ereğli Demir Çelik19,4319,99-2,80
Tofaş Oto Fabrikası28,8629,56-2,37
Bagfaş24,9825,54-2,19
TAV Havalimanları23,7024,20-2,07
Deva Holding28,5229,10-1,99
Coca Cola İçecek82,3583,70-1,61
Aksa Enerji13,2313,42-1,42
Ford Otosan174,50177,00-1,41
Türk Traktör201,30204,10-1,37
Pegasus84,3085,40-1,29
Kervan Gıda16,7016,89-1,12
Kerevitaş Gıda4,914,96-1,01
Kartonsan64,4565,10-1,00
Arçelik32,3032,62-0,98
Bera Holding29,8630,08-0,73
Net Holding5,675,70-0,53
Enerjisa Enerji10,5610,61-0,47
Petkim6,396,41-0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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