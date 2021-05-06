Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi671,00715,00-6,15
Torunlar GMYO3,473,60-3,61
Brisa23,7024,58-3,58
Esenboğa Elektrik30,0031,00-3,23
Bursa Çimento3,713,83-3,13
Çimsa23,7224,48-3,10
Bagfaş25,4026,14-2,83
Karsan Otomotiv3,653,75-2,67
Kordsa Teknik Tekstil23,0223,62-2,54
Alkim Kimya17,0317,46-2,46
Enerjisa Enerji10,4910,75-2,42
Kervan Gıda16,7017,11-2,40
Ege Endüstri1.348,201.381,10-2,38
Tofaş Oto Fabrikası28,0828,76-2,36
Otokar334,60342,40-2,28
Vestel29,3430,02-2,27
Nuh Çimento54,2055,45-2,25
İndeks Bilgisayar7,407,57-2,25
Konya Çimento913,00933,00-2,14
Arçelik32,7633,40-1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 19:17:46. #1.14#

title