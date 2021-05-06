Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|671,00
|715,00
|-6,15
|Torunlar GMYO
|3,47
|3,60
|-3,61
|Brisa
|23,70
|24,58
|-3,58
|Esenboğa Elektrik
|30,00
|31,00
|-3,23
|Bursa Çimento
|3,71
|3,83
|-3,13
|Çimsa
|23,72
|24,48
|-3,10
|Bagfaş
|25,40
|26,14
|-2,83
|Karsan Otomotiv
|3,65
|3,75
|-2,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,02
|23,62
|-2,54
|Alkim Kimya
|17,03
|17,46
|-2,46
|Enerjisa Enerji
|10,49
|10,75
|-2,42
|Kervan Gıda
|16,70
|17,11
|-2,40
|Ege Endüstri
|1.348,20
|1.381,10
|-2,38
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,08
|28,76
|-2,36
|Otokar
|334,60
|342,40
|-2,28
|Vestel
|29,34
|30,02
|-2,27
|Nuh Çimento
|54,20
|55,45
|-2,25
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|7,57
|-2,25
|Konya Çimento
|913,00
|933,00
|-2,14
|Arçelik
|32,76
|33,40
|-1,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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