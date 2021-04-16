Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik3,353,68-8,97Fenerbahçe Futbol29,0030,64-5,35Jantsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,35
|3,68
|-8,97
|Fenerbahçe Futbol
|29,00
|30,64
|-5,35
|Jantsa Jant Sanayi
|712,40
|741,90
|-3,98
|Torunlar GMYO
|3,73
|3,85
|-3,12
|İş GMYO
|1,93
|1,99
|-3,02
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,30
|1,34
|-2,99
|İş Bankası (C)
|4,91
|5,03
|-2,39
|Vestel
|32,70
|33,46
|-2,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,16
|2,21
|-2,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,79
|12,06
|-2,24
|Türk Hava Yolları
|11,65
|11,90
|-2,10
|Arçelik
|31,56
|32,20
|-1,99
|Koç Holding
|18,18
|18,54
|-1,94
|Pegasus
|67,10
|68,40
|-1,90
|Zorlu Enerji
|2,10
|2,14
|-1,87
|Kardemir (D)
|7,44
|7,58
|-1,85
|Aksa
|15,11
|15,39
|-1,82
|Tukaş
|7,70
|7,83
|-1,66
|Akbank
|4,97
|5,05
|-1,58
|İhlas Holding
|0,64
|0,65
|-1,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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