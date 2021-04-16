Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik3,353,68-8,97Fenerbahçe Futbol29,0030,64-5,35Jantsa...

Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,35 3,68 -8,97 Fenerbahçe Futbol 29,00 30,64 -5,35 Jantsa Jant Sanayi 712,40 741,90 -3,98 Torunlar GMYO 3,73 3,85 -3,12 İş GMYO 1,93 1,99 -3,02 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,30 1,34 -2,99 İş Bankası (C) 4,91 5,03 -2,39 Vestel 32,70 33,46 -2,27 Yapı ve Kredi Bankası 2,16 2,21 -2,26 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,79 12,06 -2,24 Türk Hava Yolları 11,65 11,90 -2,10 Arçelik 31,56 32,20 -1,99 Koç Holding 18,18 18,54 -1,94 Pegasus 67,10 68,40 -1,90 Zorlu Enerji 2,10 2,14 -1,87 Kardemir (D) 7,44 7,58 -1,85 Aksa 15,11 15,39 -1,82 Tukaş 7,70 7,83 -1,66 Akbank 4,97 5,05 -1,58 İhlas Holding 0,64 0,65 -1,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara