Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik3,353,68-8,97Fenerbahçe Futbol29,0030,64-5,35Jantsa...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik3,353,68-8,97
Fenerbahçe Futbol29,0030,64-5,35
Jantsa Jant Sanayi712,40741,90-3,98
Torunlar GMYO3,733,85-3,12
İş GMYO1,931,99-3,02
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,301,34-2,99
İş Bankası (C)4,915,03-2,39
Vestel32,7033,46-2,27
Yapı ve Kredi Bankası2,162,21-2,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,7912,06-2,24
Türk Hava Yolları11,6511,90-2,10
Arçelik31,5632,20-1,99
Koç Holding18,1818,54-1,94
Pegasus67,1068,40-1,90
Zorlu Enerji2,102,14-1,87
Kardemir (D)7,447,58-1,85
Aksa15,1115,39-1,82
Tukaş7,707,83-1,66
Akbank4,975,05-1,58
İhlas Holding0,640,65-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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