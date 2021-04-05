Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,394,49-2,23Albaraka Türk1,771,81-2,21Konya Çimento1.133,501.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,394,49-2,23
Albaraka Türk1,771,81-2,21
Konya Çimento1.133,501.157,00-2,03
Karsan Otomotiv4,094,16-1,68
Kartonsan68,8069,95-1,64
Vestel36,2036,80-1,63
Selçuk Ecza Deposu10,5010,66-1,50
Alarko GMYO26,3026,70-1,50
İhlas Holding0,730,74-1,35
Alkim Kimya18,3518,59-1,29
Deva Holding31,8232,14-1,00
Brisa28,4628,72-0,91
Bim Mağazalar70,4571,00-0,77
Çemaş Döküm1,311,32-0,76
Mavi Giyim47,3247,68-0,76
Migros Ticaret38,0038,28-0,73
Kordsa Teknik Tekstil24,7224,90-0,72
Borusan Mannesmann28,1228,32-0,71
Ege Endüstri1.610,701.620,00-0,57
Kerevitaş Gıda5,835,86-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Bahar Candan Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 19:03:35. #1.15#
title