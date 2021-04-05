Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,394,49-2,23Albaraka Türk1,771,81-2,21Konya Çimento1.133,501.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,39
|4,49
|-2,23
|Albaraka Türk
|1,77
|1,81
|-2,21
|Konya Çimento
|1.133,50
|1.157,00
|-2,03
|Karsan Otomotiv
|4,09
|4,16
|-1,68
|Kartonsan
|68,80
|69,95
|-1,64
|Vestel
|36,20
|36,80
|-1,63
|Selçuk Ecza Deposu
|10,50
|10,66
|-1,50
|Alarko GMYO
|26,30
|26,70
|-1,50
|İhlas Holding
|0,73
|0,74
|-1,35
|Alkim Kimya
|18,35
|18,59
|-1,29
|Deva Holding
|31,82
|32,14
|-1,00
|Brisa
|28,46
|28,72
|-0,91
|Bim Mağazalar
|70,45
|71,00
|-0,77
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,32
|-0,76
|Mavi Giyim
|47,32
|47,68
|-0,76
|Migros Ticaret
|38,00
|38,28
|-0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|24,90
|-0,72
|Borusan Mannesmann
|28,12
|28,32
|-0,71
|Ege Endüstri
|1.610,70
|1.620,00
|-0,57
|Kerevitaş Gıda
|5,83
|5,86
|-0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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