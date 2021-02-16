Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

16.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:12
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pınar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pınar Süt26,5028,10-5,69
Akiş GMYO3,633,77-3,71
Kartonsan77,4080,00-3,25
Kardemir (D)6,726,94-3,17
Garanti Bankası9,7410,05-3,08
Logo Yazılım144,00148,50-3,03
Ereğli Demir Çelik14,7215,18-3,03
GSD Holding2,642,72-2,94
Akbank6,516,70-2,84
Doğuş Otomotiv35,9637,00-2,81
Ege Endüstri1.667,001.713,70-2,73
Ford Otosan157,20161,60-2,72
Koza Altın144,80148,70-2,62
Hektaş27,0827,78-2,52
İş Fin.Kir.4,044,14-2,42
Yapı ve Kredi Bank.2,852,92-2,40
Anadolu Grubu Holding31,1431,90-2,38
Tekfen Holding17,6218,05-2,38
İş GMYO2,502,56-2,34
Netaş Telekom.34,3835,20-2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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