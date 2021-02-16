Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
16.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:12
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pınar...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pınar Süt
|26,50
|28,10
|-5,69
|Akiş GMYO
|3,63
|3,77
|-3,71
|Kartonsan
|77,40
|80,00
|-3,25
|Kardemir (D)
|6,72
|6,94
|-3,17
|Garanti Bankası
|9,74
|10,05
|-3,08
|Logo Yazılım
|144,00
|148,50
|-3,03
|Ereğli Demir Çelik
|14,72
|15,18
|-3,03
|GSD Holding
|2,64
|2,72
|-2,94
|Akbank
|6,51
|6,70
|-2,84
|Doğuş Otomotiv
|35,96
|37,00
|-2,81
|Ege Endüstri
|1.667,00
|1.713,70
|-2,73
|Ford Otosan
|157,20
|161,60
|-2,72
|Koza Altın
|144,80
|148,70
|-2,62
|Hektaş
|27,08
|27,78
|-2,52
|İş Fin.Kir.
|4,04
|4,14
|-2,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|2,92
|-2,40
|Anadolu Grubu Holding
|31,14
|31,90
|-2,38
|Tekfen Holding
|17,62
|18,05
|-2,38
|İş GMYO
|2,50
|2,56
|-2,34
|Netaş Telekom.
|34,38
|35,20
|-2,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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