Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

14.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:54
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.421,801.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.421,801.292,6010,00
Alarko Holding10,199,279,92
Hektaş28,2826,506,72
Pegasus78,8574,306,12
Pınar Süt24,6623,445,20
Ege Gübre229,00218,604,76
Vestel25,1624,203,97
Coca Cola İçecek76,0073,453,47
Aksa Enerji8,378,103,33
Doğuş Otomotiv31,0230,043,26
Kordsa Teknik Tekstil18,0517,513,08
Brisa22,7022,042,99
Alarko GMYO25,3024,582,93
Net Holding3,523,422,92
Karsan Otomotiv3,863,762,66
TAV Havalimanları22,7422,182,52
Şekerbank1,641,602,50
Torunlar GMYO4,154,062,22
Anadolu Efes27,2826,742,02
Ege Endüstri1.785,001.752,301,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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