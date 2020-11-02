Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Şekerbank 1,71 1,81 -5,52

ARD Bilişim Teknolojileri 34,02...