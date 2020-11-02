Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

02.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:20
Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,71 1,81 -5,52
ARD Bilişim Teknolojileri 34,02...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,71 1,81 -5,52
ARD Bilişim Teknolojileri 34,02 35,40 -3,90
Net Holding 3,03 3,11 -2,57
Arçelik 26,30 26,88 -2,16
Pınar Et ve Un 24,02 24,50 -1,96
Mavi Giyim 37,12 37,70 -1,54
Türk Traktör 111,20 112,80 -1,42
Kerevitaş Gıda 6,37 6,43 -0,93
Sasa Polyester 15,17 15,30 -0,85
Vestel 16,44 16,57 -0,78
Albaraka Türk 1,61 1,62 -0,62
İş GMYO 1,89 1,90 -0,53
Akçansa 12,47 12,52 -0,40
Petkim 4,10 4,11 -0,24
Logo Yazılım 92,65 92,85 -0,22
Aksa Enerji 6,16 6,17 -0,16
Enka İnşaat 7,20 7,21 -0,14
Oyak Çimento 7,33 7,34 -0,14
Aygaz 10,55 10,56 -0,09
Şok Marketler 11,33 11,34 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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