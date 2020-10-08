Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
08.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:54
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 34,80 36,64 -5,02
Netaş Telekomünikasyon...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|34,80
|36,64
|-5,02
|Netaş Telekomünikasyon
|21,58
|22,70
|-4,93
|Alkim Kimya
|13,87
|14,50
|-4,34
|Net Holding
|2,53
|2,63
|-3,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,20
|9,45
|-2,65
|Pınar Süt
|21,50
|22,08
|-2,63
|ASELSAN
|18,10
|18,56
|-2,48
|Odaş Elektrik
|3,15
|3,23
|-2,48
|Aksa Enerji
|6,50
|6,66
|-2,40
|MLP Sağlık
|16,94
|17,35
|-2,36
|Bagfaş
|18,05
|18,48
|-2,33
|Hektaş
|13,27
|13,57
|-2,21
|Koza Madencilik
|13,28
|13,58
|-2,21
|Türk Telekom
|7,12
|7,28
|-2,20
|Alarko Holding
|5,85
|5,98
|-2,17
|Anadolu Grubu Holding
|19,27
|19,69
|-2,13
|Migros Ticaret
|41,20
|42,00
|-1,90
|Pınar Et ve Un
|24,20
|24,66
|-1,87
|T.S.K.B.
|1,09
|1,11
|-1,80
|Otokar
|141,50
|143,90
|-1,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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