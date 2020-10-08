Son dakika haberi... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrikaları 34,80 36,64 -5,02

Netaş Telekomünikasyon...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 34,80 36,64 -5,02 Netaş Telekomünikasyon 21,58 22,70 -4,93 Alkim Kimya 13,87 14,50 -4,34 Net Holding 2,53 2,63 -3,80 Tümosan Motor ve Traktör 9,20 9,45 -2,65 Pınar Süt 21,50 22,08 -2,63 ASELSAN 18,10 18,56 -2,48 Odaş Elektrik 3,15 3,23 -2,48 Aksa Enerji 6,50 6,66 -2,40 MLP Sağlık 16,94 17,35 -2,36 Bagfaş 18,05 18,48 -2,33 Hektaş 13,27 13,57 -2,21 Koza Madencilik 13,28 13,58 -2,21 Türk Telekom 7,12 7,28 -2,20 Alarko Holding 5,85 5,98 -2,17 Anadolu Grubu Holding 19,27 19,69 -2,13 Migros Ticaret 41,20 42,00 -1,90 Pınar Et ve Un 24,20 24,66 -1,87 T.S.K.B. 1,09 1,11 -1,80 Otokar 141,50 143,90 -1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara