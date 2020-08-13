Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kardemir (D) 2,81 3,02 -6,95

Türk Traktör 96,00 103,00 -6,80 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,81 3,02 -6,95 Türk Traktör 96,00 103,00 -6,80 Borusan Mannesmann 12,52 13,19 -5,08 İpek Doğal Enerji 11,32 11,92 -5,03 Migros Ticaret 38,40 40,40 -4,95 Doğuş Otomotiv 16,01 16,83 -4,87 Akçansa 12,46 13,08 -4,74 Türk Telekom 7,28 7,63 -4,59 Özak GMYO 3,88 4,05 -4,20 MLP Sağlık 17,10 17,84 -4,15 TAV Havalimanları 16,93 17,65 -4,08 Gözde Girişim 5,00 5,21 -4,03 Odaş Elektrik 2,43 2,53 -3,95 Net Holding 2,24 2,33 -3,86 Albaraka Türk 1,50 1,56 -3,85 Tofaş Oto. Fab. 22,02 22,90 -3,84 Şişe Cam 6,00 6,23 -3,69 Karel Elektronik 16,28 16,90 -3,67 Anadolu Grubu Holding 17,20 17,84 -3,59 Yataş 7,86 8,15 -3,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA