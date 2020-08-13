Son dakika haberi | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,81 3,02 -6,95
Türk Traktör 96,00 103,00 -6,80 ...
13.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,81
|3,02
|-6,95
|Türk Traktör
|96,00
|103,00
|-6,80
|Borusan Mannesmann
|12,52
|13,19
|-5,08
|İpek Doğal Enerji
|11,32
|11,92
|-5,03
|Migros Ticaret
|38,40
|40,40
|-4,95
|Doğuş Otomotiv
|16,01
|16,83
|-4,87
|Akçansa
|12,46
|13,08
|-4,74
|Türk Telekom
|7,28
|7,63
|-4,59
|Özak GMYO
|3,88
|4,05
|-4,20
|MLP Sağlık
|17,10
|17,84
|-4,15
|TAV Havalimanları
|16,93
|17,65
|-4,08
|Gözde Girişim
|5,00
|5,21
|-4,03
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,53
|-3,95
|Net Holding
|2,24
|2,33
|-3,86
|Albaraka Türk
|1,50
|1,56
|-3,85
|Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|22,90
|-3,84
|Şişe Cam
|6,00
|6,23
|-3,69
|Karel Elektronik
|16,28
|16,90
|-3,67
|Anadolu Grubu Holding
|17,20
|17,84
|-3,59
|Yataş
|7,86
|8,15
|-3,56
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Kaynak: AA