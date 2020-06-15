Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ford Otosan 68,85 71,00 -3,03

Akçansa 12,00 12,36 -2,91 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 68,85 71,00 -3,03 Akçansa 12,00 12,36 -2,91 Pegasus 56,75 58,45 -2,91 Brisa 11,75 12,10 -2,89 Otokar 137,60 141,20 -2,55 Yapı ve Kredi Bankası 2,31 2,37 -2,53 Aksa 7,27 7,45 -2,42 Netaş Telekom. 13,77 14,11 -2,41 TAV Havalimanları 19,09 19,54 -2,30 Tofaş Oto Fabrikası 22,44 22,94 -2,18 Gübre Fabrikaları 24,30 24,84 -2,17 Vestel 14,81 15,10 -1,92 Tüpraş 85,95 87,45 -1,72 Türk Traktör 67,85 69,00 -1,67 Ereğli Demir Çelik 8,36 8,50 -1,65 T.S.K.B. 1,23 1,25 -1,60 Türk Hava Yolları 12,56 12,76 -1,57 Alarko GMYO 14,48 14,71 -1,56 Hektaş 14,20 14,42 -1,53 Çimsa 9,10 9,24 -1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA