Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 68,85 71,00 -3,03
Akçansa 12,00 12,36 -2,91 ...
15.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|68,85
|71,00
|-3,03
|Akçansa
|12,00
|12,36
|-2,91
|Pegasus
|56,75
|58,45
|-2,91
|Brisa
|11,75
|12,10
|-2,89
|Otokar
|137,60
|141,20
|-2,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,31
|2,37
|-2,53
|Aksa
|7,27
|7,45
|-2,42
|Netaş Telekom.
|13,77
|14,11
|-2,41
|TAV Havalimanları
|19,09
|19,54
|-2,30
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,44
|22,94
|-2,18
|Gübre Fabrikaları
|24,30
|24,84
|-2,17
|Vestel
|14,81
|15,10
|-1,92
|Tüpraş
|85,95
|87,45
|-1,72
|Türk Traktör
|67,85
|69,00
|-1,67
|Ereğli Demir Çelik
|8,36
|8,50
|-1,65
|T.S.K.B.
|1,23
|1,25
|-1,60
|Türk Hava Yolları
|12,56
|12,76
|-1,57
|Alarko GMYO
|14,48
|14,71
|-1,56
|Hektaş
|14,20
|14,42
|-1,53
|Çimsa
|9,10
|9,24
|-1,52
Kaynak: AA