Son dakika haberi | Borsada değer kaybeden hisseler Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Türk Traktör 91,00 94,30 -3,50

Bagfaş 14,40 14,81 -2,77 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 91,00 94,30 -3,50 Bagfaş 14,40 14,81 -2,77 Deva Holding 20,06 20,52 -2,24 Karsan Otomotiv 2,84 2,90 -2,07 Torunlar GMYO 3,56 3,63 -1,93 Kartonsan 625,90 636,40 -1,65 Güneş Sigorta 6,06 6,13 -1,14 DO-CO 329,90 333,00 -0,93 Çimsa 11,80 11,89 -0,76 Gübre Fabrikaları 28,60 28,74 -0,49 Hektaş 11,77 11,81 -0,34 Coca Cola İçecek 44,96 45,00 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA