Son dakika haberi... Borsa ilk yarıda yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,40 yükseldi.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,40 yükseldi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,40 yükseldi. Endeks 28,08 puan artışla 2.035,22 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi