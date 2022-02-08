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Son dakika haberi: Borsa ilk yarıda yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi: Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,29'luk değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,29'luk değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,29'luk değer kazandı. Endeks 5,78 puan artışla 2.003,37 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

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