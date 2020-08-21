Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda yükseldi Son dakika gündem haberi: Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık değer kazandı. Endeks 4,47 puan artışla 1.131,27 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi ise yüzde 1,35 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA