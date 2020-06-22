Son dakika haberi | Borsa ilk yarıda yükseldi Son dakika habere göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,33 yükseldi. Endeks, 1.513,25 puan artışla 115 bin 125,14 puan olurken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA