Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda düştü Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kaybetti.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,27 değer kaybetti. Endeks, 1.474,75 puan azalışla 114 bin 318,85 puan olurken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi de yüzde 1,25 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA