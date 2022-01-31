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Son dakika haberi... Borsa haftaya yükselişle başladı

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Son dakika haberi... Borsa haftaya yükselişle başladı

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 2.004,29 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 2.004,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,11 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 2.004,29 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,01'le ulaştırma oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 1.983,18 puandan kapandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararlarına yönelik belirsizliğin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının nispeten arttığını belirterek, Çin'de teknoloji şirketlerine ilişkin düzenlemelerde sona gelindiğine ilişkin haberlerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Haber

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