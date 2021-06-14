VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.583 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.583 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.585,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.583,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.577,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde bugün gözlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildiğini aktaran analistler, hafta sonu Erdoğan'ın açıkladığı, Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediğini belirtti.

Türkiye, Çin ile 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması gerçekleştirerek daha önceki anlaşmalarla bu ülke ile arasındaki swap büyüklüğünü toplam 6 milyar dolara çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.525 puanın destek, 1.585 ve 1.591 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 2,43 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan