Son dakika haberi! Borsa haftaya yükselişle başladı
Gelen son dakika haberine göre Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
24.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:04
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,12'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,12'lik yükselişle başladı. Endeks, 1,36 puanlık artışla 1.111.24 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. - İSTANBUL
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA