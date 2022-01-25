Son dakika haber | Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,70'lik değer kazandı. Endeks 13,41 puan artışla 1.923,70 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri