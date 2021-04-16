Son dakika haberi | Borsa ilk yarıda yükseldi
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Son dakika haberi | Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika haberi | Borsa ilk yarıda yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik değer kazandı.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik değer kazandı. Endeks 1,08 puan artışla 1.408,84 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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