Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

09.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:12
Son dakika haberi... Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kazanarak 1.549,71 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 değer kazanarak 1.549,71 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,44 puan artışla 1.549,71 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, dünkü yükselişinin ardından yüzde 1,6'nın üzerinde tutunamayarak bugün düşüşe geçtiğini, bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilediğini bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri şu dakikalarda yüzde 1,54 seviyesinde bulunuyor.

Öğleden sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in gerçekleştireceği Türkiye konulu toplantının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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