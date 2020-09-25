Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

25.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:21
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,07'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,07'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07'lik değer kazandı. Endeks 11,96 puan artışla 1.131,52 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi ise yüzde 1,22 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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