Son dakika haberi! Borsa, günün ilk yarısında yükseldi Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 değer kazanarak 1.101,93 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 değer kazanarak 1.101,93 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,41 puan artarak 1.101,93 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,92 ve holding endeksi yüzde 2,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile KOBİ sanayi oldu.

Analistler, öğleden sonrası için ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD başta olmak üzere yeni teşvik beklentilerinin artmasıyla dünya borsalarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA