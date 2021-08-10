Son dakika haberi: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haberi: Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberi: Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.437,46 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.437,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,45 ile spor oldu.

Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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