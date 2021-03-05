Son dakika haberi: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haberi: Borsa günü yükselişle tamamladı

05.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:26
Son dakika haberi: Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kazanarak günü 1.541,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kazanarak günü 1.541,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile taş, toprak en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası küresel ölçekte risk iştahının azaldığını bildirdi. Powell'ın tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandı, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.

Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrasında döviz kurlarındaki düşüşlerin pozitif etkisiyle yükselişe geçti.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, en önemli önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senatosunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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