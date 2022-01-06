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Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa, günü yüzde 0,11'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,11'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,11'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2,25 puanlık artışla 2.007,55 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,24 azalırken, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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