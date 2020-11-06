Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,01'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,01'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,01'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 11,94 puanlık artışla 1.191,96 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de 0,28 değer kazandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı