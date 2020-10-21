Son dakika haberi | Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri: Borsa, günü yüzde 0,09'luk yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,09'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,09'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1,10 puanlık artışla 1.211,51 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 21,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi ise 0,84 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı