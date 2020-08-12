Son dakika haberi | Borsa günü yükselişle kapattı
Son dakika haberleri: Borsa, günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.
12.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:01
Borsa, günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 4,13 puanlık artışla 1.114,18 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21 azalırken, holding endeksi de 0,36 değer kazandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA