Son dakika haberi | Borsa günü yükselişle kapattı Son dakika haberleri: Borsa, günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 4,13 puanlık artışla 1.114,18 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21 azalırken, holding endeksi de 0,36 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA