Son dakika haberi: Borsa günü düşüşle kapattı Son dakika haberi: Borsa, günü yüzde 3,53'lük düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 3,53'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,53'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 39,74 puanlık azalışla 1.087,16 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi de 2,57 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA