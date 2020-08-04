Son dakika haberi... Borsa günü düşüşle kapattı
Son dakika haberleri: Borsa, günü yüzde 3,53'lük düşüşle tamamladı.
04.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:15
Borsa, günü yüzde 3,53'lük düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,53'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 39,74 puanlık azalışla 1.087,16 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi de 2,57 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA