Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 2.054,59 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 2.054,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,90 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 2.054,59 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,67'yle ulaştırma oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,56 artışla 2.042,70 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından küresel çapta riskli varlıklarda gözlenen sert kayıpların, emtia fiyatlarındaki düşüş ve iki ülke arasındaki diplomasiye yönelik umutlarla toparlanma çabası içine girdiğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde işsizlik oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title