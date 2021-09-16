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Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 1.428,66 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 1.428,66 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,69 puan ve yüzde 0,33 artarak 1.428,66 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü önceki kapanışın yüzde 0,73 altında 1.423,97 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edebileceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.440 ve 1455 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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