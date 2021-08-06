Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.433,60 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.433,60 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.433,60 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasına karşın alımların güçlenmesi ile yükselişe geçti ve günü de yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.

Analistler, karışık gelen makroekonomik veri setinin ardından delta varyantının ekonomilere etkisinin ölçümlenmesi açısından ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu, veri öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ise Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Altun
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:00:50. #1.16#

title