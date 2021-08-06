Son dakika haberi: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.433,60 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.433,60 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.433,60 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasına karşın alımların güçlenmesi ile yükselişe geçti ve günü de yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.

Analistler, karışık gelen makroekonomik veri setinin ardından delta varyantının ekonomilere etkisinin ölçümlenmesi açısından ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu, veri öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ise Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu