Son dakika haberi | Borsa güne yükselişle başladı
Bir son dakika haberine göre Borsa, güne yüzde 0,51'lik yükselişle başladı.
25.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:25
Borsa, güne yüzde 0,51'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,51'lik yükselişle başladı. Endeks, 5,62 puanlık artışla 1.114,05 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA