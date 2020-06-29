Son dakika haberi... Borsa güne yatay başladı Gelen son dakika haberine göre Borsa, güne yüzde 0,09'luk hafif yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,09'luk hafif yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,09'luk yükselişle başladı. Endeks, 108,01 puanlık artışla 114 bin 776,42 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazandı, holding endeksi ise nceki kapanış seviyesinden güne başladı.

Kaynak: İHA