Son dakika haberi... Borsa güne yatay başladı
Gelen son dakika haberine göre Borsa, güne yüzde 0,09'luk hafif yükselişle başladı.
29.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:02
Borsa, güne yüzde 0,09'luk hafif yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,09'luk yükselişle başladı. Endeks, 108,01 puanlık artışla 114 bin 776,42 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazandı, holding endeksi ise nceki kapanış seviyesinden güne başladı.
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Kaynak: İHA