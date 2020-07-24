Son dakika haberi | Borsa güne düşüşle başladı
Son dakika güncel haberine göre Borsa, güne yüzde 0,45'lik düşüşle başladı.
24.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:30
Borsa, güne yüzde 0,45'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45'lik düşüşle başladı. Endeks, 530,35 puanlık azalışla 118 bin 500,81 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de 0,21 değer kaybetti.
(İHA)
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Kaynak: İHA