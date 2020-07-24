Son dakika haberi | Borsa güne düşüşle başladı Son dakika güncel haberine göre Borsa, güne yüzde 0,45'lik düşüşle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,45'lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45'lik düşüşle başladı. Endeks, 530,35 puanlık azalışla 118 bin 500,81 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de 0,21 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA