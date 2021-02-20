Son dakika haberi | Borçtan dolayı elektrik kesilmesine istisna getirildi
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Son dakika haberi | Borçtan dolayı elektrik kesilmesine istisna getirildi

20.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:25
Son dakika haberi | Borçtan dolayı elektrik kesilmesine istisna getirildi

Son dakika haberleri... Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca...

Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik piyasasında tüketiciler e-Devlet ve şirketlerin kurumsal iletişim kanalları üzerinden sözleşme kurabilecek veya sözleşmelerini sonlandırabilecek. Tüketici, el yazısıyla atılan imza ve güvenli elektronik imza ile de sözleşme yapabilecek.

Sözleşme kurulma aşamasında istenilen güvence bedelini mesken tüketicisi ilk 2 faturaya yansıtılmak üzere 2 taksitte ödeyebilecek. Sözleşmesi sonlanmış tüketiciler güvence bedeli kalıntı alacaklarını görevli tedarik şirketinin internet sayfasında sorgulayabilecek.

Bankalarla doğrudan borçlandırma sistemi anlaşması olan mesken dışı tüketicilerden güvence bedeli talep edilmeyecek.

Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak tüketici grupları itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacak. Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak kurul kararıyla belirlenecek. Kurul gerekli görmesi halinde her bir görevli tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilecek.

Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye gönderilecek. Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak, kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

Tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilecek ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara ilişkin masraf, ilgili tüketici tarafından karşılanacak.

Zamanında ödenmeyen elektrik borcundan dolayı kesme işlemleri resmi ve dini bayram, genel tatil günlerinde ve bu tatillerin bir önceki günlerinde ve cuma günü yapılamayacak.

Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilecek.

Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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