Son dakika haberi! Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu
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Son dakika haberi! Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu

12.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:02

Son dakika haberler: Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu Kağıthane'de kameralara yansıyan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı Silahlı saldırganlar polis tarafından yakalandı Kağıthane'de alacak-verecek meselesi nedeniyle bir şahsı çay ocağında oturduğu esnada tabancayla vurarak yaralayan...

Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu
Kağıthane'de kameralara yansıyan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı
Silahlı saldırganlar polis tarafından yakalandı
İSTANBUL - Kağıthane'de alacak-verecek meselesi nedeniyle bir şahsı çay ocağında oturduğu esnada tabancayla vurarak yaralayan saldırgan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Saldırının kameralara yansıdığı olayda vatandaşların yaralının bacağını kemerle sıktığı görülürken, yaralının ise borcuna karşılık verdiği tabancayla saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Bakraç Sokak üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda Adnan Hozman borcu olduğu Ahmet K'yı telefonla arayarak sokağa çağırdı. Sokaktaki bir çay ocağında oturan Hozman bir süre olay yerinde gelen iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hozman bacağından yaralanarak yere savrulurken, saldırganları ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ve sonra yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sesleri duyan vatandaşlar ise Hozman'ın yanına giderek kan kaybetmesin diye bacağını kemerle sıktı. Vatandaşlar ardından yaralıyı el birliğiyle ambulansa taşıdı.
Kağıthane polisi kıskıvrak yakalandı
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerine bakan polis, saldırganların eşkallerini belirledi. Yaralı Hozman ile de görüşerek ifadesini alan polis, saldırıyı Ahmet K. ve Mervan Hasan K. gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi ertesi gün olayda kullanılan tabancayla beraber kıskıvrak yakaladı.
Satıp borcunu ödemek için verdiği silahla yaralandı
Gözaltına alınan emniyete götürülen şahıslardan Ahmet K. Hozman'ı yaraladığını itiraf etti. Olayı anlatan Ahmet K, Hozman'ın kendisinden borç aldığını ve geri vermediğini daha sonra kendisine olayda kullanmış olduğu tabancayı 1 hafta önce vererek "bu tabancayı sat 250 liranı al" dedi. Olayın olduğu gün de kendisini arayarak para istediğini, küfür ettiğini kendisinin sinirlenmesi üzerine Hozman'ın yanına giderek onu yaraladığını, olayda kullandığı tabancayı olaydan sonra kaçtığı esnada düşürdüğünü ve bulamadığını ifade etti. Mervan Hasan K. ise olayda kendisinin bulunmadığını olaydan sonra Ahmet K'nın kendini arayarak yanına çağırdığını ve konuyu K. ile görüştükten sonra öğrendiğini söylediği öğrenildi.
Silahlı saldırgan tutuklandı
Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli işlemleri yapılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mervan Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu
Son dakika haberi! Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu
Son dakika haberi! Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu
Son dakika haberi! Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu
Son dakika haberi! Borca karşılık verdiği verdiği tabancayla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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