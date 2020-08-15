Son dakika haberi: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist, 37 kilo TNT ile yakalandı
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Son dakika haberi: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist, 37 kilo TNT ile yakalandı

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist B.K'nın, 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.

Son dakika haberi: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist, 37 kilo TNT ile yakalandı
15.08.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:12

İÇİŞLERİ Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist B.K'nın, 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Bugün Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisindeki bölgede şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerin hemen uzman ekip çağırıldı.  Uzman ekiplerce yapılan çalışma neticesinde çanta içerisinde 20 kilogram patlayıcı madde (TNT) ele geçirildi" denildi.

TOPLAM 37 KİLOGRAM TNT ELE GEÇİRİLDİ

Yazılı açıklamaya göre, araç şoförünün emniyette verdiği ilk ifadesinde, teröristi otostop yaparken araca aldığını belirtmesi üzerine, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Açıklamada, "Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kilogram patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kilogram TNT ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK- YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. 


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Kaynak: DHA

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