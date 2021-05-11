Son dakika haberi: Bomba arama köpeği Şila, evde kalan vatandaşları gösterisiyle mest etti

Son dakika haberleri... Bomba arama köpeği Şila, evde kalan vatandaşları gösterisiyle mest etti Gören cep telefonuna sarıldı, alkış yağmuruna tuttu Bomba arama köpeği Şila, evde kalan vatandaşları gösterisiyle mest etti Zonguldak'ta tam kapanma sürecinde evde kalan vatandaşlar, jandarmanın bomba arama köpeği...

Bomba arama köpeği Şila, evde kalan vatandaşları gösterisiyle mest etti

Gören cep telefonuna sarıldı, alkış yağmuruna tuttu

Bomba arama köpeği Şila, evde kalan vatandaşları gösterisiyle mest etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tam kapanma sürecinde evde kalan vatandaşlar, jandarmanın bomba arama köpeği Şila'nın gösterileriyle moral buldu. Gösteri sonrası köpeği seven miniklere de jandarma ekiplerince boyama kitabı hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 29 Nisan 2021 19: 00 ila 17 Mayıs 2021 05: 00 saatlerini kapsayan tam kapanma sürecinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları yalnız bırakmadı. İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Şila isimli bomba arama köpeği, vatandaşlara adeta moral oldu. Filyos beldesindeki bir mahalleye gelen ekipler, balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlarla buluştu.

Bomba arama köpeği Şila, uzman eğiticisinin verdiği komutları yerine getirerek gösteri yaptı. Yerde yuvarlanan, eğiticisiyle birlikte şınav çeken, geriye yürüyen ve çeşitli gösteriler yapan Şila, gösteri sonunda selam vermeyi de unutmadı. O anlara tanıklık eden vatandaşlar ise gösteriyi saniye saniye cep telefonlarına kaydetti. Vatandaşların büyük beğenisini gören Şila, gösteri sonunda alkış yağmuruna tutuldu.

Jandarma ekipleri gösteri sonunda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde miniklere boyama kitabı hediye etti. Bazı minikler ise Şila'yı sevdi. Bir vatandaş ise jandarmaya olan teşekkürünü balkondan Türk Bayrağı açarak gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ