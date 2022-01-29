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Son dakika haberi: Bolvadin'de bir evde çıkan baca yangını söndürüldü

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberi: Bolvadin'de bir evde çıkan baca yangını söndürüldü

Son dakika habere göre Bolvadin ilçesinde iki katlı bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolvadin ilçesinde iki katlı bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacı Yusuf Mahallesi Uysal Sokak'ta Dudu Göksu'ya ait iki katlı bir evin bacasında yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ev sahibi Göksu'yu Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, binada maddi hasar oluştu.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İtfaiye, Yangın, Göksu, Güncel, Haber

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