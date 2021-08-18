Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması
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Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması

Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kastamo'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası yardıma giden Bolu Belediyesine bağlı itfaiyeciler evlerine döndü.

Kastamo'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası yardıma giden Bolu Belediyesine bağlı itfaiyeciler evlerine döndü. İtfaiye erlerinden Sercan Subay, Bozkurt'ta gördüklerini ve duyduklarını gözyaşları içinde anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve çalışmalara destek vermek için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri Sercan Subay, Suat Göltekin ve Bahattin Küpeliğlu bölgeye gitti. Sel bölgesinde çalışmalara katılan itfaiye erleri çalışmalarını tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde evlerine döndü. Bolu İtfaiye Müdürlüğüne gelen itfaiyecileri aileleri ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşıladı. Aileleriyle hasret gideren itfaiyeciler daha sonra mesai arkadaşlarıyla uzun uzun birbirlerine sarıldı.

"Allah sizlerden razı olsun"

Karşılama töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 itfaiyeciye de Bolu halkı adına teşekkür ederek, "Çok teşekkür ediyoruz Bolu halkı adına, Türk milleti adına. Çok büyük gayretlerinizin olduğunu biliyorum. 60 civarında arama-kurtarma çalışmasına katılmışsınız. Allah razı olsun sizlerden" dedi.

"Elimizden geleni yaptık"

İtfaiye erlerinden Sercan Subay, konuşurken gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bozkurt tamamen sele kapılmış. Çok kötü durumda. Yani biz çocuklarımıza sarılabiliyoruz ama belki orada mezarı bile olmayacak çok kişi var" diye konuştu. Bölgede yaşadıklarından da bahseden Subay, "Perşembe gece 11 gibi hareket ettik. Giderken yollar çok kötüydü. Sabah bölgeye vardığımızda anlatılmayacak kadar çok kötü bir durumla karşılaştık. İnsanlar şoktaydı. Herkes yardım bekliyordu. Kurtarma-tahliye çalışması yaparken, oradaki insanlar anlatıyor; 'sele kapılarak çığlıklar içinde gittiler' diyor. Yani biz bunları yaşamadan, sadece anlatılanlarla yıprandık. Bir de oradakileri düşünün. Zor, çok zor. Elimizden geleni yaptık, gücümüz yettiğince Bozkurt zor durumda" ifadelerini kullandı. - BOLU

Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşları içinde anlattı Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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