Son dakika haberi: Bölücü terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
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Son dakika haberi: Bölücü terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı

Son dakika haberi: Bölücü terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak amacıyla ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarının başladığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak amacıyla ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı 9 bin 630 planlı operasyon, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

"Ara, bul, yok et" stratejisi ile bölge teröriste "dar" edilecek

Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek operasyonlarda strateji, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağında "ara, bul, yok et" olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge "dar" edilecek.

75 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütüne yönelik 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 arasında düzenlenen "sonbahar-kış operasyonları" ise başarıyla tamamlandı. Bu dönemde, 7 bin 424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8 bin 915 operasyon icra edildi.

Bu operasyonlarda, 75 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada, 233 mayın/EYP, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31,6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, devletin tüm kurumları ile koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde, Türk milletinin desteği ile terörle mücadelede yakalanan başarının artan bir tempoda kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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